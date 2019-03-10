Виталий Кафанов: "Ростову" для победы не хватило удачи"

Старший тренер "Ростова" Виталий Кафанов - о матче с "Арсеналом" (0:0) в 19-м туре чемпионата России.

- Для победы не хватило, может быть, удачи, может, завершающего удара. Моменты были, - сказал футболист в эфире телеканала "Матч премьер". - Еременко пока еще не совсем чувствует игру. Выполнили ли игроки установку? Раз не победили, значит, наверное, не все получилось.

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