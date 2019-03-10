Виталий Кафанов: "Первый тайм провели медленно"

Старший тренер "Ростова" Виталий Кафанов заявил на пресс-конференции после матча 19-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:0), что видит прогресс в игре команды.

– Таймы были разные. Первый был медленный, если говорить про нашу игру. Мяч ходил медленно, и мы делали лишние касания. Во втором тайме старались играть быстрее, немного оживилась игра впереди, но этого не хватило для победы.

– Вы наверняка знаете что "Ростов" уже долго уже не может выиграть в чемпионате. Говорят ли об этом в команде и давит ли это на игроков?

– Статистика не давит. Команда в этом составе собралась лишь 10 февраля, провела один сбор. По сравнению с игрой с "Енисеем" прогресс есть, а дальше будет видно.

– Тренеры соперника говорят, что Ростов играет одинаково. Не хватает изобретательности.

– Сейчас появились Попов и Еременко. Надеюсь, что станет разнообразнее. Но даже таким игрокам надо время. (Юрий Плохотниченко)