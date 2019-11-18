Виталий Кафанов: «Голова у Мамаева работает, мышцы отстают»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в интервью «СЭ» после товарищеского матча с «Краснодаром» (0:1) оценил состояние полузащитника Павла Мамаева. Он провел первую игру после УДО из тюрьмы.

— Могу точно сказать, что играть в футбол он не разучился, — рассказал Кафанов. — Не знай мы, что Мамаев год пропустил, по сегодняшней игре никто бы и не заметил этого. Просто ему нужно набрать объем. Он остался все тем же Мамаевым, которого мы знали: голова у Павла работает так же, только мышцы немного отстают.

— К весне Мамаев наверстает «физику»?

— Мы этого очень хотим. Судя по тому, как все идет, это вполне вероятно. Но что будет дальше, мы, конечно, не знаем.

«Не знай мы, что он год не играл, никто и не заметил бы». Тренер «Ростова» — о первом матче Мамаева