Виталий Дьяков: «Я встречался с Игнашевичем, он очень хотел видеть меня в «Торпедо», но...»

Бывший защитник «Ростова», «Динамо», а также сборной России Виталий Дьяков в большом интервью «СЭ» в числе прочего рассказал, почему не состоялся его переход в «Торпедо».

— Что летом помешало трудоустроиться?

— Приоритетом была премьер-лига. А в ФНЛ из железных вариантов — «Торпедо». Я встречался с Сергеем Игнашевичем, он очень хотел видеть меня в команде. Звонил, уговаривал. Но в тот момент даже Игнашевич не вполне понимал, какие перед «Торпедо» будут стоять задачи в нынешнем сезоне. О выходе в РПЛ речь точно не шла.

— Это и смутило?

— Да. К тому же до последнего надеялся зацепиться за премьер-лигу. Казалось, вот-вот срастется. Люди говорили: «Мы в тебе заинтересованы, но нужно немножко подождать». В итоге одни качнули, другие... Отчаявшись, набрал Игнашевичу: «Я готов подписать контракт». В ответ услышал: «Извини, мы уже взяли центрального защитника».

— Досадно.

— К Игнашевичу никаких претензий. На прощание пожелали друг другу удачи. Я рад, что у него все получается. Конечно, если б знал, что люди из РПЛ будут мне просто морочить голову, и до зимы команду не найду, еще в июле спокойно перешел бы в «Торпедо». (Александр Кружков)

Полностью интервью Дьякова здесь