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Дьяков: «Полагаю, что Глушенков еще годик-два поиграет за «Зенит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков высказался об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в сезоне-2024/25.

«Полагаю, что Максим еще годик-два поиграет за «Зенит». И если потом будут предложения куда-то перейти, которые, думаю, не заставят себя долго ждать, то он ими воспользуется. Надеюсь, он продолжит также ярко себя проявлять за петербуржцев и побьет еще какие-нибудь рекорды. Сейчас он идет по хорошему графику», — приводит слова Дьякова Legalbet.

Этим летом Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива». В сезоне-2024/25 полузащитник забил 9 мячей и отдал 1 результативную передачу за сине-бело-голубых в 6 матчах во всех турнирах.

Источник: Legalbet
Виталий Дьяков
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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 - : -
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