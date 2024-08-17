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Сегодня, 12:27

Педро Роша хочет вернуться в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент экс-полузащитника «Спартака» Педро Роши Бернар Хэмилтон ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении бразильца в московский клуб.

«Педро хочет [вернуться] в «Спартак», но красно-белые не хотят его [возвращать]. Были ли переговоры? Они больше не обращались», — сказал Хэмилтон «СЭ».

15 августа стало известно о переходе Роши в клуб «Крисиума» на правах аренды.

Роша выступал за «Спартак» с 2017 по 2022 год, но большую часть времени провел в аренде в других клубах. На счету 28-летнего игрока 19 матчей за красно-белых, 1 гол и 2 результативных передачи за московскую команду.

Педро Роша
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
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18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

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 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

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