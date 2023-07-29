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Сегодня, 18:00

Дьяков: «Надо дать «Динамо» время. Не надо сразу рубить с плеча»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал ничью бело-голубых с «Крыльями Советов» (3:3) в матче 2-го тура РПЛ.

«Психологическое состояние после таких результатов у команды явно не из лучших. Посмотрим, как они смогут выйти из такой ситуации. Мало было времени у Лички. Летний перерыв совсем короткий. Времени было мало, чтобы Личка разобрался с составом, и игроки поняли требования. Надо дать «Динамо» время. Не надо сразу рубить с плеча. Руководству, футболистам и самому тренеру надо придерживаться плана и не делать поспешных решений. Просто надо готовиться дальше к сезону и победы придут. Вполне возможно, что уже в третьем туре», — сказал Дьяков «СЭ».

«Динамо» в двух матчах чемпионата России набрало 1 очко и занимает 10-е место. «Крылья Советов» пока находятся на 1-й строчке с 4 баллами.

Виталий Дьяков
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
2
2
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
2
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
3
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
4
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
5
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
6
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
7
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
12
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
13
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Федор Смолов

Федор Смолов

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 2
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

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Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

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Зенит

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