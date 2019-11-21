Бывший защитник «Ростова», «Динамо», а также сборной России Виталий Дьяков в большом интервью «СЭ» в числе прочего отметил, что российским футболистам можно обходиться и без агента.

— Кто ваш агент?

— Официального сейчас уже нет. И в Турцию, и в Белоруссию уезжал через Евгения Лисицына, но с лета каждый пошел своей дорогой. Расстались без обид и взаимных упреков. Я благодарен ему за помощь после ухода из московского «Динамо». А молодым футболистам хочу дать совет.

— Какой?

— Не подписывайте агентские контракты! В России это кабала! Которая может заблокировать переход в более сильный клуб.

— Каким образом?

— Если твой агент условно Петя Иванов — в половину российских клубов тебя никогда не возьмут. Не по футбольным качествам, а как клиента Пети Иванова. Лишь потому что эти клубы с ним не сотрудничают. Их другая агентская группа обслуживает.

— Значит, в России агент не нужен?

— Достаточно посредника. Пускай ищет команду, договаривается, оформляет трансфер и получает законный процент от сделки. Пожали друг другу руки и разошлись. Заключать с ним долгосрочное соглашение не стоит. (Александр Кружков)

Полностью интервью Дьякова здесь

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