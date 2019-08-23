Виктор Онопко: «У ЦСКА есть резервы для усиления»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко в преддверии матча 7-го тура чемпионата Росси против «Ахмата» в интервью клубной пресс-службе рассказал про резервы усиления команды.

— По-вашему, каковы резервы для усиления игры ПФК ЦСКА?

— Они есть всегда. Мы серьезно готовимся к матчам, ведь каждый соперник играет по-разному. Также исходим из собственных возможностей. Скажем, если у нас нет высоких игроков, значит, не стоит постоянно играть забросами. Мы больше контролируем мяч, стараемся играть в короткий и средний пас. В этом плане всегда можно развиваться. Со временем футболисты достигнут лучшего взаимопонимания, в этом тоже скрыты возможности для усиления игры.

— После шести сезонов кряду в Лиге чемпионов, армейцы на сей раз сыграют в Лиге Европы.

— Это тоже интересный турнир. Важно, что попали в Лигу Европы напрямую, без отборочных матчей. Конечно, ПФК ЦСКА привык играть в Лиге Чемпионов, и я очень надеюсь, что мы скоро вернемся в этот главный клубный турнир мирового футбола. А пока будем готовиться к матчам Лиги Европы. Нужно добывать рейтинг и для страны, и для клуба. ПФК ЦСКА выступает во всех турнирах с единственной целью — добиться наилучших результатов.