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Виктор Онопко: «Становление ЦСКА продолжается»

18:19

Тренер ЦСКА Виктор Онопко в преддверии матча 7-го тура чемпионата Росси против «Ахмата» в интервью клубной пресс-службе рассказал о процессе становления команды.

— Армейцы проводят второй сезон после масштабного прошлогоднего обновления. Можно ли сказать, что период становления новой команды уже пройден?

— Он еще продолжается. Есть много приятных моментов, например, полноценный контракт Николы Влашича, который принял решение остаться в ПФК ЦСКА. Вижу прогресс у многих футболистов, которые пришли к нам буквально год-полтора назад. Это Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон, Кристиян Бистрович, Яка Бийол и другие. Вместе с тем нам по-прежнему требуется усиление, а те игроки, которые есть в наличии, должны еще прибавить. Нужно больше футбольной наглости.

Чем выше конкуренция в команде, тем лучше для развития клуба. Конкуренция должна быть как в тренировках, так и в играх. Каждый футболист должен понимать: если сегодня он сыграет плохо, то его место займет другой.

— Чем вам запомнился прошлый сезон?

?— Встречи с мадридским «Реалом» стоят особняком. Взять хотя бы матч, который мы провели в Лужниках. Это мой самый любимый стадион, и когда я впервые появился там после реконструкции, очень хотелось выйти на это поле и сыграть. Запомнилось все, что было связано с этими поединками. Подготовка, сами матчи, антураж вокруг них — все было очень круто. Кроме того, эти игры многое дали нашей обновленной команде в плане развития. В карьере футболиста подобные матчи случаются нечасто.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-onopko-period-stanovleniya-novoy-komandy-eshche-prodolzhaetsya/

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