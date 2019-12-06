Виктор Кьяртанссон: «Хотим реабилитироваться за неудачу в прошлом матче с «Сочи»

Нападающий «Рубина» Виктор Кьяртанссон рассказал о подготовке к матчу 19-го тура РПЛ против «Сочи». Встреча пройдет 8 декабря и начнется в 16:30 мск.

— Здесь, в Сочи, все хорошо, все замечательно: поле для тренировок отличное, стадион отличный, отель замечательный и погода лучше, чем в Казани, — цитирует Кьяртанссона официальный сайт «Рубина». — Думаю, очень правильное решение готовиться к матчу именно здесь.

— На что делаете акценты при подготовке?

— Очень важная игра предстоит против «Сочи». В предыдущем туре мы забили на последних минутах и добились положительного результата в Грозном. С «Зенитом» мы тоже играли достаточно хорошо и нам где-то просто не повезло. Поэтому в предстоящей игре нам нужно брать три очка с «Сочи».

— В первом круге «Рубин» проиграл «Сочи». Есть ли желание взять реванш?

— Да, пожалуй это была одна из самых худших игр в сезоне. Конечно, мы хотим реабилитироваться за ту неудачу.