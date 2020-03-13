Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи дал оценку эпизоду на 80-й минуте матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России «Рубин» — «Крылья Советов» (0:1), в котором главный арбитр встречи Владимир Москалев показал вторую желтую карточку полузащитнику самарцев Антону Зиньковскому.

— Мы не можем анализировать каждый такой эпизод, ВАР здесь не поможет, — сказал Кашшаи. — Мы этот эпизод смотрели с нескольких камер ВАР, ведь телевизор показывает только с двух ракурсов. Мы же могли проверить с нескольких ракурсов. Вторая желтая — правильное решение арбитра. (Наталья Юрина)