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Виктор Гончаренко: «У ЦСКА появились очень хорошие возможности, чтобы усилить команду точечно»

14:14
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о возможном усилении команды.

Делаем все возможное, чтобы усилить команду, — сказал Гончаренко в эфире Youtube-канала ЦСКА. — Тем более что у нас появились очень хорошие возможности, чтобы усилить команду точечно, именно точечно. У нас есть определенные позиции, которые нуждаются в усилении, мы на эти позиции ищем игроков.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=FaPvhWNCsVU

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