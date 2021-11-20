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Судейство

Виктор Гончаренко: «Сегодня судейство было на высоком уровне»

22:04
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:1) сказал, что в целом доволен судейством.

«Судейство? Во время игры я могу быть эмоциональным, — сказал тренер. — Надо понимать, что у них очень сложная работа: обе команды давят — и тренеры, и футболисты. А им нужно при этом сохранять концентрацию. Делать это без ошибок — очень сложно.

Когда ты проигрываешь, у тебя все в черных тонах, когда выигрываешь — смотришь на все по-другому. С нашей стороны нет такого, что мы киваем в сторону судейства. Да, мы потеряли много очков в чемпионате из-за судейских ошибок. Но стараемся отделять их от игры команды. В целом сегодня судейство было на высоком уровне.

Как я не проигрываю «Спартаку» в 5 домашних матчах подряд? Такую статистику даже не знал. Мне куда более интересны командные показатели в отдельном матче».

 

«Краснодар» перервал серию из двух поражений подряд и набрал 24 очка, поднявшись на пятое место в таблице.

«Спартак» не может одержать победу в РПЛ на протяжении пяти матчей подряд. Первый круг команда Руя Витории заканчивает на 10-м месте (19 очков).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
2-й тайм

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00

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Сергей Федоров все материалы автора

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