Виктор Гончаренко: «Сегодня судейство было на высоком уровне»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:1) сказал, что в целом доволен судейством.

«Судейство? Во время игры я могу быть эмоциональным, — сказал тренер. — Надо понимать, что у них очень сложная работа: обе команды давят — и тренеры, и футболисты. А им нужно при этом сохранять концентрацию. Делать это без ошибок — очень сложно.

Когда ты проигрываешь, у тебя все в черных тонах, когда выигрываешь — смотришь на все по-другому. С нашей стороны нет такого, что мы киваем в сторону судейства. Да, мы потеряли много очков в чемпионате из-за судейских ошибок. Но стараемся отделять их от игры команды. В целом сегодня судейство было на высоком уровне.

Как я не проигрываю «Спартаку» в 5 домашних матчах подряд? Такую статистику даже не знал. Мне куда более интересны командные показатели в отдельном матче».

«Краснодар» перервал серию из двух поражений подряд и набрал 24 очка, поднявшись на пятое место в таблице.

«Спартак» не может одержать победу в РПЛ на протяжении пяти матчей подряд. Первый круг команда Руя Витории заканчивает на 10-м месте (19 очков).