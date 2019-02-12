Виктор Гончаренко: "На сборах не хватает наших мастодонтов"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что изменилось на сборах. Он отметил, что ему не хватает ветеранов команды.

- Глобально ничего не меняется. Тот же отель, те же качественные поля, те же спарринги, - сказал специалист в эфире канала "Россия 24". - Единственное, не хватает наших мастодонтов - братьев Березуцких, Игнашевича, того же Понтуса (Вернблума - прим. "СЭ"), Натхо, которые на протяжении шести-семи лет сюда приезжали. Не хватает их шуток того же Васи Березуцкого. Есть новые футболисты, с которыми приятно выстроить новую команду, есть рвение, есть юношеский задор.

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