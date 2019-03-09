Виктор Гончаренко: "Думаю, что победа ЦСКА закономерна"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 19-го тура премьер-лиги против "Рубина" (3:0) отметил, что армейцы одержали закономерную победу.

– Учитывая тяжелое поражение, которое мы потерпели, мы хорошо отреагировали, – сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". – Думаю, что наша победа закономерна. С "Рубином" очень важно терпение, потому что если у тебя его нет, то они могут в любой момент тебя наказать, что у нас и происходило.

Надо выигрывать много подборов у "Рубина". Они мало дают играть между линиями. Важно, что наши болельщики нас сегодня поддерживали.

– Вы очень долго не могли забить второй мяч. Моменты были. Есть проблемы с реализацией. Что с ними делать?

– Не сказал бы, что они есть. На сборах мы в среднем по три мяча забивали, и сегодня вышли на эту цифру. Еще раз, терпение важно. Второй гол можно забить позже, что и произошло. В любом случае нужно ждать контратак от "Рубина", потому что они могут быть опасны.

Все о чемпионате России – здесь