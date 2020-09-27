Виктор Гончаренко: «ЦСКА упустил контроль над игрой, Смолов и Эдер выиграли слишком много единоборств»
21:40
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.
— До 35-й минуты казалось, что это ваш матч. Что потом случилось?
— Потом случилась наша прошлогодняя ситуация, когда мы теряли контроль над игрой, — сказал в эфире «Матч ТВ» Гончаренко. — На самом деле, мы хорошо контролировали начало игры, а потом упустили ее нити. Мы не очень хорошо начинали атаки, самое главное, что мы уступали в единоборствах нападающим Эдеру и Смолову. Они зацепились за много простых мячей, мы могли сыграть более агрессивно. После нашего удаления игра раскрылась, пошла атака на атаку, где мы, может быть, могли и сравнять счет.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи