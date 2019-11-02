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Виктор Гончаренко: «Бийол не заслуживал покинуть поле так рано»

21:25

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей в матче 15-го тура премьер-лиги против «Зенита» (1:1) заявил, что хавбек армейцев Яка Бийол не заслуживал такого раннего ухода с поля. Игрока красно-синих удалили на 54-й минуте — он получил вторую желтую карточку.

— Понятно, что вам хочется громких высказываний, — сказал Гончаренко. — Но надо понять, что судьям сложно, давление на них со всех сторон. Это тот случай, когда можно было дать командам играть в равных составах, чтобы игра была бодрее, более качественная игра. Сложно оценивать, но Бийол суммарно не заслуживал, чтобы покинуть сегодня поле так рано. (Гоша Чернов)

Зенит — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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