Виктор Гончаренко: «Бийол не заслуживал покинуть поле так рано»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей в матче 15-го тура премьер-лиги против «Зенита» (1:1) заявил, что хавбек армейцев Яка Бийол не заслуживал такого раннего ухода с поля. Игрока красно-синих удалили на 54-й минуте — он получил вторую желтую карточку.

— Понятно, что вам хочется громких высказываний, — сказал Гончаренко. — Но надо понять, что судьям сложно, давление на них со всех сторон. Это тот случай, когда можно было дать командам играть в равных составах, чтобы игра была бодрее, более качественная игра. Сложно оценивать, но Бийол суммарно не заслуживал, чтобы покинуть сегодня поле так рано. (Гоша Чернов)

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