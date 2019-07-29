"Видите, и от нас есть польза". Мамаев - о большом ремонте в "Бутырке"

Футболист Павел Мамаев, который сейчас отбывает заключение в тюрьме общего режима, с энтузиазмом отреагировал на информацию, что в Бутырской тюрьме начался ремонт. Там переоборудуют спортивный зал и строят новое футбольное поле.

- Видите, и от нас есть польза. Вообще тюрьма не так страшна. Все ведь зависит от отношения, - цитирует Мамаева "Московский комсомолец". - Ничего страшного не произошло. Мы живы-здоровы. Ограничения надо воспринимать как определенный этап, который надо пройти. Поверьте, на воле можно найти больше плохого, чем здесь.

Напомним, что Мамаев был осужден за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.