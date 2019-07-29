Видар Кьяртанссон: "Отмечу великолепный пас, завершение нормальное"

Нападающий "Рубина" Видар Кьяртанссон оценил игру команды в матче 3-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:0). Исландец стал автором победного гола.

– Отмечу великолепный пас, завершение нормальное. Хотелось бы забить, конечно, больше голов, но в первую очередь рад за команду, что мы смогли победить, – приводит слова форварда официальный сайт казанцев.

– Что можете сказать по игре "Рубина" в целом?

– На самом деле могу сказать, что игра была равная у команд, но если выбирать, наверное, у нас было побольше шансов выиграть. В итоге один гол решил исход матча, но самое главное для нас это победа, и мы рады, что выиграли.

– Чувствовали вы поддержку фанатов?

– Первые десять минут было достаточно спокойно, потом, конечно, разогрелись зрители, чувствовалась поддержка.