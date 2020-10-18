Вице-президент «Фламенго» подтвердил, что клуб ведет переговоры со «Спартаком» по Педро Роше

Вице-президент «Фламенго» Маркос Браз подтвердил, что клуб ведет переговоры со «Спартаком» о сохранении в своих рядах форварда Педро Роши.

«Мы уже работаем над этим. Однако курс евро нам в этом явно не способствует. Нам нужно сохранять спокойствие», — цитирует Браза colunadofla.com.

По информации источника, бразильский клуб ведет переговоры с московским о продлении соглашения до августа 2021 года. Нынешний срок аренды 26-летнего бразильца действует до конца декабря 2020 года. «Фламенго» заплатил за аренду Роши 2 миллиона евро. Сообщается, что «Спартак» будет требовать у бразильского клуба не менее 10 миллионов евро, если клуб захочет выкупить форварда.