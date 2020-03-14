Вход на матч с «Тамбовом» для болельщиков «Крыльев» будет бесплатным

В матче 22-го тура Тинькофф — чемпионата России «Крылья Советов» сыграют на выезде против «Тамбова». Встреча пройдет 16 марта на стадионе в Нижнем Новгороде, так как домашняя арена «Тамбова» не может пока принимать матчи РПЛ, сообщает официальный сайт самарцев.

Вход для самарских болельщиков на матч «Тамбов» — «Крылья Советов» будет бесплатным.