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Вход на матч с «Тамбовом» для болельщиков «Крыльев» будет бесплатным

12:11
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В матче 22-го тура Тинькофф — чемпионата России «Крылья Советов» сыграют на выезде против «Тамбова». Встреча пройдет 16 марта на стадионе в Нижнем Новгороде, так как домашняя арена «Тамбова» не может пока принимать матчи РПЛ, сообщает официальный сайт самарцев.

Вход для самарских болельщиков на матч «Тамбов» — «Крылья Советов» будет бесплатным.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17987

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