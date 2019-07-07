Ветераны "Крыльев" сыграли со сборной бардов на Грушинском фестивале

На 51-м Грушинском фестивале состоялся традиционный матч между ветеранами "Крыльев Советов" и сборной бардов, сообщает официальный сайт клуба. Игра завершилась вничью - 3:3, в серии пенальти "Крылья" выиграли 5:3.

За ветеранов "Крыльев" на поле вышли Андрей Резанцев, Раиф Сибгатуллин, Валерьян Панфилов, Юрий Галкин, Александр Иванушкин, Николай Щукин, Равиль Валиев, а также председатель совета директоров "Крыльев" Александр Фетисов и заместитель руководителя администрации губернатора Дмитрий Кочергин. Главным арбитром матча стал ветеран "Крыльев" Виктор Япрынцев.

Комментировал игру известный шоумен и телеведущий, участник "ОСП-Студии" Сергей Белоголовцев. После игры участники матча получили памятные медали, которые вручил знаменитый музыкант, бессменный лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев.