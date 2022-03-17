Агент Фарке заявил, что тренер не рассматривает возможность возвращения в Россию
Дирк Гроссе, агент бывшего главного тренера «Краснодара» Даниэля Фарке заявил, что специалист не рассматривает возможность возвращения в Россию.
«Возможно ли возвращение Фарке в Россию? Нет. Даниэль ранее уже сделал заявление, с тех пор ничего не изменилось», — приводит «РБ Спорт» слова Гроссе.
Фарке возглавил «Краснодар» в январе этого года и покинул клуб 2 марта, команда под его руководством не провела ни одного официального матча.
«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 35 очками в 20 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7
Новости