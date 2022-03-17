Агент Фарке заявил, что тренер не рассматривает возможность возвращения в Россию

Дирк Гроссе, агент бывшего главного тренера «Краснодара» Даниэля Фарке заявил, что специалист не рассматривает возможность возвращения в Россию.

«Возможно ли возвращение Фарке в Россию? Нет. Даниэль ранее уже сделал заявление, с тех пор ничего не изменилось», — приводит «РБ Спорт» слова Гроссе.

Фарке возглавил «Краснодар» в январе этого года и покинул клуб 2 марта, команда под его руководством не провела ни одного официального матча.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 35 очками в 20 матчах.