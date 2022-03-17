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Агент Фарке заявил, что тренер не рассматривает возможность возвращения в Россию

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дирк Гроссе, агент бывшего главного тренера «Краснодара» Даниэля Фарке заявил, что специалист не рассматривает возможность возвращения в Россию.

«Возможно ли возвращение Фарке в Россию? Нет. Даниэль ранее уже сделал заявление, с тех пор ничего не изменилось», — приводит «РБ Спорт» слова Гроссе.

Фарке возглавил «Краснодар» в январе этого года и покинул клуб 2 марта, команда под его руководством не провела ни одного официального матча.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 35 очками в 20 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-farke-ne-rassmatrivaet-vozvrashhenie-v-rossiyu/
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