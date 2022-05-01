Ветеран ЦСКА считает, что «Зенит» станет фарм-клубом сборной России по футболу

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на домашнюю победу «Зенита» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (3:1).

«У «Зенита» очень хороший подбор игроков. Их молодые футболисты очень прибавили, они ни в чем не уступают легионерам клуба. Мне нравятся российские футболисты в «Зените». Все будут равняться на них. «Зенит» может стать фарм-клубом сборной России по футболу. В свое время «Спартак» был фарм-клубом национальной команды, девять человек в сборной было. Это нормальное явление для любой европейской страны», — сказал Пономарев «СЭ».

Также заслуженный мастер спорта СССР предсказал итоги борьбы за второе место в турнирной таблице РПЛ.

«Динамовцы меня разочаровали. Делал на них ставку, у них были молодые ребята, но они сдулись. Скорее всего, они возомнили из себя великих футболистов, поэтому все пошло кувырком. Им надо мозги ставить на место. ЦСКА может вырваться на второе место. У «Динамо» будут сильные противники, следующие матчи они могут завалить. А у армейцев хорошая перспектива завтра выиграть в Грозном, но это она зыбкая из-за проблем в обороне и спада легионеров», — добавил Пономарев.

«Зенит», набрав 61 очко, досрочно стал чемпионом Тинькофф РПЛ в четвертый раз подряд. «Динамо» (52 очка) не сможет догнать лидера турнирной таблицы за оставшиеся туры.