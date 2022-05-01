Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:10

Ерохин: «Каждое чемпионство дается «Зениту» нелегко, борьба и сопротивление есть всегда»

Ерохин высказался об очередном чемпионстве «Зенита»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу питерской команды в чемпионате России.

«Я безумно счастлив стать чемпионом России вместе с «Зенитом» четвертый год подряд! Хочу поздравить наших болельщиков, весь Санкт-Петербург с этим золотом. Было важно победить именно на нашем стадионе. Все не так просто, как может показаться со стороны. Каждое чемпионство дается «Зениту» нелегко, борьба и сопротивление есть всегда. Вчера был тяжелый матч, мы начали с 0:1. Хорошо, что нам удалось переломить ход встречи и обеспечить себе первое место заранее», — сказал Ерохин «СЭ».

«Зенит», набрав 61 очко, досрочно стал чемпионом Тинькофф РПЛ в четвертый раз подряд. «Динамо» (52 очка) не сможет догнать лидера турнирной таблицы за оставшиеся туры.

Александр Ерохин
РПЛ
ФК Зенит
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»
«Зенит» - чемпион по праву. Но без Лиги чемпионов такая команда будет не по карману России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ветеран ЦСКА считает, что «Зенит» станет фарм-клубом сборной России по футболу

«Два грандиозных стендапера. Они могут собирать стадионы!» Губерниев высказался о конфликте Дзюбы и Генича
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости