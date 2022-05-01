Ерохин: «Каждое чемпионство дается «Зениту» нелегко, борьба и сопротивление есть всегда»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу питерской команды в чемпионате России.

«Я безумно счастлив стать чемпионом России вместе с «Зенитом» четвертый год подряд! Хочу поздравить наших болельщиков, весь Санкт-Петербург с этим золотом. Было важно победить именно на нашем стадионе. Все не так просто, как может показаться со стороны. Каждое чемпионство дается «Зениту» нелегко, борьба и сопротивление есть всегда. Вчера был тяжелый матч, мы начали с 0:1. Хорошо, что нам удалось переломить ход встречи и обеспечить себе первое место заранее», — сказал Ерохин «СЭ».

«Зенит», набрав 61 очко, досрочно стал чемпионом Тинькофф РПЛ в четвертый раз подряд. «Динамо» (52 очка) не сможет догнать лидера турнирной таблицы за оставшиеся туры.