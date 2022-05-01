Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление президента УЕФА Александера Чеферина о том, что российские спортсмены не должны страдать из-за санкций.

«Это заявление можно рассматривать как свет в конце тоннеля. Но только иногда свет в конце тоннеля означает едущую тебе на встречу электричку. Поэтому я бы сейчас был спокоен. Неизвестно что это: луч надежды или свет от электрички. Пока непонятно», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что «следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа», а также добавил, что скоро УЕФА вынесет решение по участию российских клубов в Еврокубках в сезоне 2022/23.