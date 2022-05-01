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Губерниев — о заявлении Чеферина: «Неизвестно что это: луч надежды или свет от электрички»

Губерниев отреагировал на заявление президента УЕФА о российских спортсменах и санкиях
Читать «СЭ» в

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление президента УЕФА Александера Чеферина о том, что российские спортсмены не должны страдать из-за санкций.

Сборная России. «Российские спортсмены не должны страдать». Президент УЕФА хочет снять бан с наших команд?

«Это заявление можно рассматривать как свет в конце тоннеля. Но только иногда свет в конце тоннеля означает едущую тебе на встречу электричку. Поэтому я бы сейчас был спокоен. Неизвестно что это: луч надежды или свет от электрички. Пока непонятно», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что «следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа», а также добавил, что скоро УЕФА вынесет решение по участию российских клубов в Еврокубках в сезоне 2022/23.

Футбол
Александер Чеферин
Дмитрий Губерниев
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4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
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 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
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