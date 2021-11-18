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Ивица Олич: «Не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве - только в случае ухода Бабаева»

20:16
Ивица Олич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ивица Олич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший тренер ЦСКА Ивица Олич раскритиковал руководство клуба, в том числе генерального директора Романа Бабаева. Он заявил, что при нем не вернется в команду.

«Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве, - цитирует хорвата «Чемпионат.com». - Если уйдет Бабаев, то всегда готов. ЦСКА — хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые всё изменят. В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно. Если бы меня уволили за результат – это одно. У меня было свое видение на работу, я не хотел вмешиваться в политику клуба.

Но чувствовал, что та философия, которую навязывает руководство и хочу видеть я, совершенно разная. Поэтому, когда мне сказали, что я должен уехать, принял эту новость, просто сказав: «Хорошо, уеду». Мне не хотелось выглядеть смешным. Я за свою карьеру поработал больше чем с 20-ю тренерами, много видел, много знаю, а последние четыре года работаю с лучшими игроками Европы. Уверен, что мог бы помочь ЦСКА. И знаю, что это чувствовали игроки – такое сразу понимаешь. Поэтому мне жаль – я мог что-то сделать. Но время все расставит по местам».

42-летний Ивица Олич был главным тренером ЦСКА с 23 марта по 15 июня нынешнего года.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4517375-olich-nikogda-ne-vernus-v-cska-pri-nyneshnem-rukovodstve-tolko-esli-ujdyot-babaev.html

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Евгений Петров все материалы автора

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