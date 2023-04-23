Пономарев раскритиковал Федотова за ничью с «Локо»: «Он просто сломал игру»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» ничью армейцев с «Локомотивом» (1:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Сами виноваты, Федотов виноват — он убрал всю атаку: и Заболотного, и Чалова. Он что, к оборонительным действиям перешел? Молодежь поставил. Ладно, если бы счет был 2:0 или 3:0 — ставь молодежь, ради Бога. Но он просто игру сломал. Не нужно было никого менять, они создавали остроту в атаке. А кто эту остроту делал во втором тайме? Да никто почти, защитники только подходили к воротам иногда, но ведь «Локомотив» играл вдесятером. Армейцы подустали после «Урала»? Ничего не подустали, было вполне достаточно времени для отдыха, восстановительный процесс в течение двух дней — и вперед. Целиком и полностью вина Федотова в сегодняшней ничьей», — сказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками в 24 матчах. «Локомотив» располагается на десятой строчке с 29 очками в 24 играх.

В следующем, 25-м туре РПЛ ЦСКА сыграет с «Ахматом» 29 апреля. «Локомотив» встретится с «Химками» на день позже.