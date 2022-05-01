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Сегодня, 11:12

Ветеран ЦСКА назвал Дзюбу беспринципным человеком за отказ выполнять условия спора с Геничем

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал конфликт нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и комментатора Константина Генича.

«Спор — это святое. Если они по-настоящему спорили, то Дзюба должен выполнять все обязательства, прописанные в этом споре. Это дело чести. Так всегда было в России. Ничего о том, можно ли выносить этот спор в массы, не было проговорено. Генич мог как выносить, так и не выносить этот спор на публику. Если Дзюба отказывается выполнять условия спора, то он — беспринципный человек», — сказал Пономарь «СЭ».

По словам Генича, Дзюба поспорил с ним, что форвард Иван Сергеев не сможет забить восемь мячей в нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ. Когда экс-футболист «Крыльев» достиг этой отметки после перехода в «Зенит», комментатор предложил Дзюбе выйти на игру в майке с призывом к «Спартаку» разбанить тележурналиста.

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Артем Дзюба
Футбол
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
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 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
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 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
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