Ветеран ЦСКА назвал Дзюбу беспринципным человеком за отказ выполнять условия спора с Геничем

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал конфликт нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и комментатора Константина Генича.

«Спор — это святое. Если они по-настоящему спорили, то Дзюба должен выполнять все обязательства, прописанные в этом споре. Это дело чести. Так всегда было в России. Ничего о том, можно ли выносить этот спор в массы, не было проговорено. Генич мог как выносить, так и не выносить этот спор на публику. Если Дзюба отказывается выполнять условия спора, то он — беспринципный человек», — сказал Пономарь «СЭ».

По словам Генича, Дзюба поспорил с ним, что форвард Иван Сергеев не сможет забить восемь мячей в нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ. Когда экс-футболист «Крыльев» достиг этой отметки после перехода в «Зенит», комментатор предложил Дзюбе выйти на игру в майке с призывом к «Спартаку» разбанить тележурналиста.