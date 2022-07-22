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Вендел объяснил, почему продлил контракт с «Зенитом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Вендел объяснил, почему продлил контракт с клубом из Санкт-Петербурга до 2027 года.

«Из-за того, как меня встретили в «Зените», я всегда думал о том, чтобы остаться здесь на данный момент. И мы давно говорили о продлении контракта. Но я не хотел бы исключать возвращение в бразильский футбол и «Фламенго» в будущем, конечно», — цитирует O Dia Вендела.

24-летний бразилец выступает за «Зенит» с октября 2020 года, на его счету 8 голов и 8 результативных передач в 57 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Вендел. «Зенит» объявил о продлении контракта с Венделом до 2027 года
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Фламенго
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Вендел рассказал о мечте играть за «Фламенго» и переговорах с бразильским клубом
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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
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 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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