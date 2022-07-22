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Сегодня, 06:00

Чалов рассказал, как его оштрафовала полиция за незаконный провоз мяса через границу

Леонид Волотко
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» рассказал о жизни в Швейцарии. В прошлом сезоне форвард играл за «Базель» на правах аренды.

— Швейцария — одна из самых дорогих стран Европы, прочувствовал?

— Это правда, но так как я жил в Базеле, мне сразу подсказали покупать продукты в Германии. До нее 10 минут на машине, а цены там в 2-3 раза ниже. Пакет молока в Швейцарии стоит 4 евро, а в Германии — 1,5. Единственная проблема: на границе есть ограничения по ввозу продуктов в страну. Например, на человека — не более килограмма мяса. То же самое с молоком, алкоголем и всем остальным. Я об этом не знал. Однажды останавливают полицейские: «Сколько килограммов мяса везете?» У нас было четыре килограмма на двоих. Они достали все продукты, начали проверять. Оказалось, перевес — пришлось платить штраф. Кажется, 100 евро. Лишнее мясо пришлось оставить, так как его требовалось задекларировать еще на 100 евро сверху. Больше в Германию не ездили! Катались во Францию — там не было такого полицейского поста, все намного проще.

Федор Чалов. «Остался бы в Европе, если бы ЦСКА отпустил». Первое интервью Чалова после возвращения в Россию
Федор Чалов
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
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 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
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 - : -
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Оренбург – Урал
 - : -
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 - : -
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