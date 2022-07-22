Чалов рассказал, как его оштрафовала полиция за незаконный провоз мяса через границу

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» рассказал о жизни в Швейцарии. В прошлом сезоне форвард играл за «Базель» на правах аренды.

— Швейцария — одна из самых дорогих стран Европы, прочувствовал?

— Это правда, но так как я жил в Базеле, мне сразу подсказали покупать продукты в Германии. До нее 10 минут на машине, а цены там в 2-3 раза ниже. Пакет молока в Швейцарии стоит 4 евро, а в Германии — 1,5. Единственная проблема: на границе есть ограничения по ввозу продуктов в страну. Например, на человека — не более килограмма мяса. То же самое с молоком, алкоголем и всем остальным. Я об этом не знал. Однажды останавливают полицейские: «Сколько килограммов мяса везете?» У нас было четыре килограмма на двоих. Они достали все продукты, начали проверять. Оказалось, перевес — пришлось платить штраф. Кажется, 100 евро. Лишнее мясо пришлось оставить, так как его требовалось задекларировать еще на 100 евро сверху. Больше в Германию не ездили! Катались во Францию — там не было такого полицейского поста, все намного проще.