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Вендел рассказал о мечте играть за «Фламенго» и переговорах с бразильским клубом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Вендел признался, что мечтает играть за «Фламенго». На этой неделе игрок продлил контракта с клубом из Санкт-Петербурга до 2027 года.

«Я был очень рад услышать об интересе «Фламенго». Любому, кто знает меня, известно, что у меня есть мечта играть за клуб, и я очень уважаю его болельщиков. Последние несколько дней были напряженными. Мои агенты приезжали в Россию, и мы до предела разговаривали, чтобы выбрать путь для продолжения моей карьеры.

В наше время появляется много новостей, которые на самом деле не соответствуют действительности. У нас был контакт с «Фламенго» и другими командами в Европе, но теперь мы убеждены, что нужно продолжать мое путешествие в Санкт-Петербурге», — цитирует O Dia Вендела.

 
Вендел. «Зенит» объявил о продлении контракта с Венделом до 2027 года

 

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Фламенго
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