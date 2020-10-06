Вендел будет выступать за «Зенит» под 20-м номером
22:52
Бразильский полузащитник Вендел получит в «Зените» 20-й номер, сообщает официальный Twitter клуба.
У нас две новости:— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) October 6, 2020
— Вендел будет выступать за «Зенит» под номером 20!
— первые 10 покупателей игровых футболок полузащитника получат экземпляры с его автографом.
Скорее на https://t.co/22cZNoX8wK pic.twitter.com/9XujALycsJ
Контракт с 23-летним бразильцем подписан на пять лет — до конца сезона-2024/25.
По данным зарубежных СМИ, петербургский клуб заплатит «Спортингу» за 23-летнего полузащитника 20 миллионов евро. В прошлом чемпионате Португалии Вендел сыграл 28 матчей за «Спортинг» и забил три гола.