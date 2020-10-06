Вендел будет выступать за «Зенит» под 20-м номером

Бразильский полузащитник Вендел получит в «Зените» 20-й номер, сообщает официальный Twitter клуба.

У нас две новости:



— Вендел будет выступать за «Зенит» под номером 20!



— первые 10 покупателей игровых футболок полузащитника получат экземпляры с его автографом.



Скорее на https://t.co/22cZNoX8wK pic.twitter.com/9XujALycsJ — ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) October 6, 2020

Контракт с 23-летним бразильцем подписан на пять лет — до конца сезона-2024/25.

По данным зарубежных СМИ, петербургский клуб заплатит «Спортингу» за 23-летнего полузащитника 20 миллионов евро. В прошлом чемпионате Португалии Вендел сыграл 28 матчей за «Спортинг» и забил три гола.