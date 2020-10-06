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Вендел будет выступать за «Зенит» под 20-м номером

22:52
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Бразильский полузащитник Вендел получит в «Зените» 20-й номер, сообщает официальный Twitter клуба.

Контракт с 23-летним бразильцем подписан на пять лет — до конца сезона-2024/25.

По данным зарубежных СМИ, петербургский клуб заплатит «Спортингу» за 23-летнего полузащитника 20 миллионов евро. В прошлом чемпионате Португалии Вендел сыграл 28 матчей за «Спортинг» и забил три гола.

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