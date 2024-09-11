Веллитон признался, что не хотел уходить из «Спартака» в 2014 году

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уходе из красно-белой команды.

— Не жалеешь, что 10 лет назад ушел из «Спартака»? Мог остаться и стать легендой клуба.

— Если бы мне дали возможность остаться, я бы это сделал. На самом деле мне не хотелось уходить.

Бразильский форвард выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Вместе с красно-белыми трижды становился вице-чемпионом РПЛ.