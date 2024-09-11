Веллитон назвал своего лучшего партнера в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон в интервью «СЭ» ответил на вопрос о лучшем партнере по атаке.

— Твой лучший партнер по атаке в «Спартаке»?

— Это сложный вопрос... Назову троих: Павлюченко, Ари и Эменике.

— А Алекс?

— Он вообще был лучшим. Вне конкуренции!

Бразильский форвард выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Вместе с красно-белыми трижды становился вице-чемпионом РПЛ.