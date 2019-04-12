Ведран Чорлука: "Локомотиву" надо брать очки и ждать ошибки лидера"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука заявил, что его команде предстоит тяжелый матч с "Ахматом" в рамках 23-го тура премьер-лиги. Он также добавил, что железнодорожникам надо брать очки и ждать ошибки "Зенита", занимающего первое место.

- Матч с "Зенитом"? Опять ничья с лидером чемпионата, - сказал Чорлука в интервью клубной пресс-службе. - Думаю, это нормальный результат, но, конечно, ожидали большего. Должно было быть лучше. Надо всегда думать о самом большом результате. Для нас это должно быть первое место.

Матч в Грозном – это всегда тяжело. Нам там никогда просто не было. Они всегда намного лучше играют с командами, которые находятся наверху. Надо брать очки, не думать, с кем играем, и ждать ошибки лидера. Думаю, надо повторить игру с "Краснодаром". Надо каждый матч играть как с ними, настроение должно быть такое. Биться за каждый мяч, каждое единоборство - тогда проблем не будет.

В текущем сезоне Чорлука провел 27 матчей за "Локо", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Красно-зеленые занимают 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.

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