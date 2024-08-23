Вдова футболиста Мандреко о помощи мужу: «Рашид Рахимов пришел к нам домой и дал несколько тысяч евро»
Вдова футболиста Сергея Мандреко Инга в интервью «СЭ» рассказала о том, как их семье помог тренер Рашид Рахимов, у которого ее муж работал ассистентом в «Локомотиве». Мандреко умер в 2022 году после несколько лет болезни — у него был боковый амиотрофический склероз.
— Я был поражен, когда вы в прошлом интервью рассказывали про помощь от Рашида Рахимова.
— Вот Рашид меня поразил!
— Я тоже стал анализировать — знаю ли такого Рахимова? Вспомнил — когда-то мне Рашид рассказывал со слезами про свою маму, как ее выхаживал. Была в нем эта человечность.
— Это просто удивительно. Я Рашида с этой стороны не знала вообще. Обычно собирались футбольные люди, все такие милые, остроумные, хохочут. А Рашид сам по себе. Чтоб выпить или еще что-то — это не к нему. Чуть в стороне от шума. Когда с Сергеем случилось несчастье, пришел к нам домой, молча положил несколько тысяч евро. А у него семья — три дочки, жена! Для него что, это копейки?
— Сильно.
— Это огромная сумма. Даже не знаю, смогла бы я сама поступить так же. А Рашид положил на стол и ушел. Куда-то торопился. У меня слов не было — как раз тогда деньги были очень нужны! Как про Рахимова не сказать? Тут история даже не про деньги. Он просто приходил все время. Как-то изыскивал возможность. Ведь мотается туда-сюда, работает, большая семья... Вот это человек!
— Сергей был ассистентом у Рахимова в «Локомотиве». Рашида очень странно оттуда увольняли. Заставили ходить на работу к 9 утра, сидеть в пустом кабинете. Вечером отмечаться, уходя. Вынуждали подписать бумаги о расторжении контракта. С Сергеем тоже расстались некрасиво?
— Я много знаю про ту ситуацию, но говорить не хочу. Ну, зачем? Кому это сейчас нужно? На любви к футболу у Сергея увольнение не сказалось. Футбол обожал! Каждый день пересматривались какие-то матчи. Дома у нас 200 спортивных каналов. До последнего видел сны. Я спрашиваю: «Что снилось, Сережа?» — «Месси...»
— Рашид был на похоронах?
— Конечно! Как мог не быть? Такого даже не представить.
— Большая толпа собралась?
— На стадионе было 26 тысяч человек. Что-то феерическое. «Рапид» играл матч, посвященный Сергею. Похороны были отдельно. Тоже очень много людей собралось, все друзья съехались. Что-то удивительное. Отзывчивость, сердечность...
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0