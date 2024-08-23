Вдова футболиста Мандреко о помощи мужу: «Рашид Рахимов пришел к нам домой и дал несколько тысяч евро»

Вдова футболиста Сергея Мандреко Инга в интервью «СЭ» рассказала о том, как их семье помог тренер Рашид Рахимов, у которого ее муж работал ассистентом в «Локомотиве». Мандреко умер в 2022 году после несколько лет болезни — у него был боковый амиотрофический склероз.

— Я был поражен, когда вы в прошлом интервью рассказывали про помощь от Рашида Рахимова.

— Вот Рашид меня поразил!

— Я тоже стал анализировать — знаю ли такого Рахимова? Вспомнил — когда-то мне Рашид рассказывал со слезами про свою маму, как ее выхаживал. Была в нем эта человечность.

— Это просто удивительно. Я Рашида с этой стороны не знала вообще. Обычно собирались футбольные люди, все такие милые, остроумные, хохочут. А Рашид сам по себе. Чтоб выпить или еще что-то — это не к нему. Чуть в стороне от шума. Когда с Сергеем случилось несчастье, пришел к нам домой, молча положил несколько тысяч евро. А у него семья — три дочки, жена! Для него что, это копейки?

— Сильно.

— Это огромная сумма. Даже не знаю, смогла бы я сама поступить так же. А Рашид положил на стол и ушел. Куда-то торопился. У меня слов не было — как раз тогда деньги были очень нужны! Как про Рахимова не сказать? Тут история даже не про деньги. Он просто приходил все время. Как-то изыскивал возможность. Ведь мотается туда-сюда, работает, большая семья... Вот это человек!

— Сергей был ассистентом у Рахимова в «Локомотиве». Рашида очень странно оттуда увольняли. Заставили ходить на работу к 9 утра, сидеть в пустом кабинете. Вечером отмечаться, уходя. Вынуждали подписать бумаги о расторжении контракта. С Сергеем тоже расстались некрасиво?

— Я много знаю про ту ситуацию, но говорить не хочу. Ну, зачем? Кому это сейчас нужно? На любви к футболу у Сергея увольнение не сказалось. Футбол обожал! Каждый день пересматривались какие-то матчи. Дома у нас 200 спортивных каналов. До последнего видел сны. Я спрашиваю: «Что снилось, Сережа?» — «Месси...»

— Рашид был на похоронах?

— Конечно! Как мог не быть? Такого даже не представить.

— Большая толпа собралась?

— На стадионе было 26 тысяч человек. Что-то феерическое. «Рапид» играл матч, посвященный Сергею. Похороны были отдельно. Тоже очень много людей собралось, все друзья съехались. Что-то удивительное. Отзывчивость, сердечность...