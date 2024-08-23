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Вдова футболиста Мандреко о помощи мужу: «Рашид Рахимов пришел к нам домой и дал несколько тысяч евро»

Юрий Голышак
Обозреватель
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Вдова футболиста Сергея Мандреко Инга в интервью «СЭ» рассказала о том, как их семье помог тренер Рашид Рахимов, у которого ее муж работал ассистентом в «Локомотиве». Мандреко умер в 2022 году после несколько лет болезни — у него был боковый амиотрофический склероз.

— Я был поражен, когда вы в прошлом интервью рассказывали про помощь от Рашида Рахимова.

— Вот Рашид меня поразил!

— Я тоже стал анализировать — знаю ли такого Рахимова? Вспомнил — когда-то мне Рашид рассказывал со слезами про свою маму, как ее выхаживал. Была в нем эта человечность.

— Это просто удивительно. Я Рашида с этой стороны не знала вообще. Обычно собирались футбольные люди, все такие милые, остроумные, хохочут. А Рашид сам по себе. Чтоб выпить или еще что-то — это не к нему. Чуть в стороне от шума. Когда с Сергеем случилось несчастье, пришел к нам домой, молча положил несколько тысяч евро. А у него семья — три дочки, жена! Для него что, это копейки?

— Сильно.

— Это огромная сумма. Даже не знаю, смогла бы я сама поступить так же. А Рашид положил на стол и ушел. Куда-то торопился. У меня слов не было — как раз тогда деньги были очень нужны! Как про Рахимова не сказать? Тут история даже не про деньги. Он просто приходил все время. Как-то изыскивал возможность. Ведь мотается туда-сюда, работает, большая семья... Вот это человек!

— Сергей был ассистентом у Рахимова в «Локомотиве». Рашида очень странно оттуда увольняли. Заставили ходить на работу к 9 утра, сидеть в пустом кабинете. Вечером отмечаться, уходя. Вынуждали подписать бумаги о расторжении контракта. С Сергеем тоже расстались некрасиво?

— Я много знаю про ту ситуацию, но говорить не хочу. Ну, зачем? Кому это сейчас нужно? На любви к футболу у Сергея увольнение не сказалось. Футбол обожал! Каждый день пересматривались какие-то матчи. Дома у нас 200 спортивных каналов. До последнего видел сны. Я спрашиваю: «Что снилось, Сережа?» — «Месси...»

— Рашид был на похоронах?

— Конечно! Как мог не быть? Такого даже не представить.

— Большая толпа собралась?

— На стадионе было 26 тысяч человек. Что-то феерическое. «Рапид» играл матч, посвященный Сергею. Похороны были отдельно. Тоже очень много людей собралось, все друзья съехались. Что-то удивительное. Отзывчивость, сердечность...

Сергей и&nbsp;Инга Мандреко. «Собрались резать горло и желудок. Вставлять трубки, чтоб дышал и ел. Он глазами показал — согласен». Трагедия Сергея Мандреко

Рашид Рахимов
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Рубин – Динамо Мх
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24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
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Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
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 - : -
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Спартак

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П
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Зенит

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Локомотив

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Бителло

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И К Ж
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