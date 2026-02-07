Василий «Пельмень» Камоцкий считает, что «втащить можно» практически всем футболистам «Спартака»

Чемпион американской лиги по пощечинам Power Slap Василий «Пельмень» Камоцкий поделился с «СЭ» мнением об игре футболистов «Спартака» в сезоне-2025/26.

В субботу, 7 февраля Камоцкий сыграл за «Народную Команду» вместе с экс-футболистами красно-белых Андреем Тихоновым, Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым в медиафутбольном турнире «НаПике».

— Сегодня вы забили пенальти в том же стиле, что и даете пощечины. Бывало ли, что за какое-то неудачное действие хотели «втащить» футболисту «Спартака»?

— Конечно, практически всем можно!

— За что последний раз хотели втащить?

— В последних играх — не помню, за что. В начале сезона Максименко маленечко подтупливал, была охота втащить. А так — все нормально.

— То есть, им нужно бояться, что есть такой болельщик?

— Да нет, не надо. Я уже говорил, что готов и по методу Гаттузо их настраивать. Но пока предложение не поступало от руководства «Спартака».

— Что самое жесткое можете сделать?

— Ничего, просто вырубить.

«Спартак» после 18 туров чемпионата России-2025/26 занимает шестое место в турнирной таблице с 29 очками.