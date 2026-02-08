Колосков объяснил, почему не поедет на конгресс ФИФА в апреле

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сообщил, что не планирует посещать предстоящий конгресс Международной федерации футбола (ФИФА).

Он пройдет в Ванкувере 30 апреля.

«На конгресс ФИФА не поеду в Ванкувер. Дело не в планах. Нет никакого интереса, честно говоря. Конгресс — это рутина, потеря времени абсолютная. Сутки туда и обратно добираться. Не вижу смысла ради ужина. Был бы членом совета, да, но я уже наездился», — цитирует Колоскова ТАСС.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил телеканалу Sky, что организация должна рассмотреть вопрос снятия отстранения российских команд.