У Кирилла Комбарова родился пятый сын

Бывший игрок «Спартака» Кирилл Комбарова объявил о рождении ребенка.

Спортсмен и его супруга Екатерина назвали сына Львом.

Кирилл и Екатерина находятся в браке с 2010 года. У пары также есть четыре сына — Илья, Тимофей, Александр и Федор.

В начале января Комбаров рассказал, что перехал в США. Футболист завершил карьеру в 2018 году. Он выступал за московские «Динамо», «Спартак», «Торпедо», тульский «Арсенал» и «Томь». Полузащитник по разу становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России.