Василий Кикнадзе: "Жаль, не получилось подписать контракт с Гильерме раньше"

Гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе рад, что клубу удалось продлить контракт с вратарем и капитаном Гильерме.

33-летний голкипер заключил новое соглашение сроком на три сезона.

– Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас! – цитирует официальный сайт "Локо" Кикнадзе. – Гилерме – сильный вратарь международного уровня и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гилерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех!

Гильерме защищает цвета "Локо" с середины сезона-2007. Его предыдущее соглашение было рассчитано до конца 2019 года, интерес к основному голкиперу сборной России проявлял "Спартак".