Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе на презентации новичка команды, хавбека Жоау Мариу отметил, что 26-летний португалец стал отличным усилением для железнодорожников.

Презентация новичка прошла на площади перед «РЖД Ареной» на фоне паровоза.

— Трешка кончилась, — сказал Кикнадзе на презентации Мариу. — Закончилось все далеко не худшим образом. В результате трансферной кампании серьезно усилили клуб. Не только на ближайшую перспективу, но и в дальнейшем. Очень рад, что «Локомотив»... Хотел сказать, что заканчиваем, еще несколько дней осталось до конца трансферной кампании. Уверен, что Жоау — очень серьезное усиление для клуба. Спасибо, что вы пришли так поздно. Извините, что задержались.

По информации «СЭ», «Локомотив» арендовал центрального полузащитника «Интера» с правом выкупа за 18 миллионов евро.