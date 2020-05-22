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Василий Кикнадзе: «При Николиче у «Локо» пойдет более осмысленный футбол»

12:40
Марко Николич. Фото srpskainfo
Марко Николич. Фото srpskainfo

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что новый главный тренер красно-зеленых Марко Николич поставит команде более осмысленную игру. Недавно серб сменил на этом посту Юрия Семина.

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— Я бы хотел играть в атакующий футбол, — сказал Кикнадзе. — Я бы хотел, чтобы у нас было стратегическое видение идеологии клуба, а не тренера. Клуб должен понимать, в какой футбол он хочет играть. И чтобы мы в дальнейшем подбирали тренера, исходя из той идеологии, которой придерживается клуб. На это наши ближайшие планы и нацелены.

Николич? Думаю, у нас пойдет более осмысленный футбол. Игра в обороне сейчас — сильное место Локо. Мы умеем сушить. Мы стали играть в более плотный футбол после матчей Лиги Европы с «Атлетико». А команды Николича играли результативно.

Он уже учит русский язык. Мы впервые с Марко встретились в марте — апреле. Когда я сказал, что есть шансы, он приступил к учебе. Он верил, что его выберут, и теперь несколько раз в неделю занимается русским языком.

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