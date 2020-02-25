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Василий Кикнадзе — о продлении контракта с Чорлукой: «Он — верный клубу человек и старший брат для молодых»

12:38
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал решение клуба продлить контракт с 34-летним защитником Ведраном Чорлукой.

— Желание продлить контракт было обоюдным, — цитирует пресс-служба «Локомотива» Кикнадзе. — С обеих сторон было движение навстречу друг другу для того, чтобы достичь компромисса. Обсуждение кандидатуры Ведрана на трансферном комитете заняло несколько минут. Финансовые вопросы также сняли очень быстро. Чорлука — как старший брат для молодых ребят. Отличный футболист, лидер на поле и в раздевалке, опытный игрок. У нас много выпускников Академии, которые требуют развития, и мы надеемся использовать его опыт на пользу команде. Это футболист, который может обучить, рассказать, и, что важно, потребовать. Мы хотели, чтобы у нас был верный клубу человек, который, в том числе, внесет свою лепту в развитие молодежи.

Чорлука выступает за «Локомотив» с лета 2012 года. В сезоне-2019/20 34-летний хорват принял участие в 25 матчах железнодорожников во всех турнирах.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21861

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