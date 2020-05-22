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Василий Кикнадзе: «Николич будет обязан работать с молодыми футболистами»

13:40
Молодой нападающий «Локо» Роман Тугарев. Фото ФК «Локомотив»
Молодой нападающий «Локо» Роман Тугарев. Фото ФК «Локомотив»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что новый главный тренер красно-зеленых Марко Николич будет обязан подтягивать молодежь к основе.

— У Николича напрямую прописано в контракте обязательство работать с молодыми футболистами, — сказал Кикнадзе. — У него были возрастные команды? Мы, кстати, обсуждали вопрос приезда Лазовича в качестве одного из кандидатов для работы в тренерском штабе. Я не буду сейчас перечислять фамилии, но посмотрите, где сейчас играют воспитанники Николича, которые у него в трех клубах были. Во всех пяти чемпионатах они есть. Причем это ребята, которые выходили от него молодыми. И для нас это тоже было важным, когда мы рассматривали кандидатуру.

У «Казанки» достаточно амбициозные задачи. До этого мы ставили перед ними задачу подготовки игроков. А сейчас, особенно в условиях медицинского кризиса, мы всерьез обсуждаем, что нам для русских игроков необходимо подниматься в ФНЛ. Мы настроены уделять «Казанке» не меньшее внимание.

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