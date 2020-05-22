Василий Кикнадзе: «Локо» взял на себя чрезмерные финансовые обязательства за последние годы»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что его клуб должен искать дополнительные источники финансирования из-за чрезмерных финансовых обязательств, взятых за последние годы. Он добавил, что новый главный тренер красно-зеленых Марко Николич будет уделять особое внимание работе с молодежью

— Я подхожу к выбору главного тренера с экономической стороны, — сказал Кикнадзе. — Те обязательства, которые взял на себя клуб в последние годы, чрезмерны. Они не соответствуют тем возможностям, которые имеет клуб. Речь об обязательствах по финансированию. В условиях, когда телевидение приносит три процента бюджета, вся коммерческая деятельность клуба — девять, а из них 3,5 — это билеты, абонементы, и.т.д. 20 процентов приносит Лига чемпионов, а больше 60 — поддержка одного спонсора. Мы понимаем, что нам надо искать дополнительные источники финансирования. Соответственно, начинать серьезную работу по продвижению молодежи.

Первая дискуссия с Юрием Павловичем у нас случилась ровно год назад в мае. Это происходило в Мадриде во время финала Лиги чемпионов. Мы не можем больше позволить себе роскошь брать возрастных футболистов. Я понимаю, что они тоже нужны. Не говорю ни в коем случае, что мы теперь будем брать только 18-летних. Нам необходимо научиться развивать собственных игроков, привлекать молодых футболистов из других клубов, из-за рубежа, развивать их. И в возрасте 24-25 лет отправлять их в большой футбол, оформлять трансферы «на выход». Поэтому для нас принципиальна важна работа в академии, с молодежкой, с «Казанкой». У Николича в контракте напрямую прописано обязательство усиленного внимания к этому направлению.

За полтора года, что я работаю генеральным директором «Локомотива», мне ни разу не удалось вытащить Юрия Павловича на игры «Казанки» или молодежки.