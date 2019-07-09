Василий Кикнадзе: "Игорь Денисов попросил передать ему медаль через агента"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе ответил на вопрос, почему не все футболисты команды присутствовали на награждении.

– Почему на награждении нет игроков, у которых закончились контракты, например, Михалика?

– У него нет такой возможности. Есть специальное положение, кто награждается за Суперкубок. Фернандеш не смог приехать, хотя находится в Москве. Тарасов здесь. Игорь Денисов отдыхает на островах. Просил передать медаль своему агенту. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)