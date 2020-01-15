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Василий Березуцкий — о работе в «Рубине»: «Если Слуцкий еще что-то предложит, будем думать»

08:40
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Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий в интервью «СЭ» рассказал, почему не вошел в тренерский штаб «Рубина».

— У меня сейчас половина вещей в Голландии, нужно закрывать там какие-то дела — аренда жилья, машина и так далее. А главное — нужно было детей устраивать в школы. Тяжело все это совмещать с «Рубином». У того же Олега Яровинского, который стал спортивным директором казанцев, дети и супруга до лета остались в Голландии. Он смог взять такую паузу.

Ведь самое сложное — передвигать всю эту «социалку». Для нас это стало серьезной проблемой. Нужно было как можно быстрее возвращать детей обратно.

— Но ведь можно и попозже присоединиться к «Рубину», когда решите все свои бытовые вопросы? Допустим, через месяц.

— Посмотрим. На данный момент — пока нет. А дальше будет видно. Если Леонид Викторович еще что-то предложит, будем думать. (Виталий Айрапетов)

Полное интевью с Василием Березуцким читайте здесь.

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