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Сегодня, 20:04

Васильев заявил, что самый популярный вид спорта в России — футбол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что самый популярный вид спорта в России — футбол.

«Самый популярный вид спорта в России? Конечно, Дмитрий Губерниев делает правильно, что топит за биатлон. И я стараюсь в Питере развивать его по мере возможностей. Я с Дмитрием солидарен. Но самый популярный во всем мире и в нашей стране — футбол. По рейтингам его обойти не удавалось и думаю, ближайшие десятилетия это не удастся. Потому что футболом может заниматься абсолютно каждый человек. Это самый легкий и доступный вид спорта», — приводит слова Васильева Sport24.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал биатлон самым популярным видом спорта в России.

После 18 туров чемпионата России по футболу-2023/24 «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице. «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка. Замыкает тройку лидеров «Динамо» (32 очка).

Источник: https://sport24.ru/football/news-609560-dmitriy-vasilyev-solidaren-s-guberniyevym-no-samyy-populyarnyy-vo-vsem-mire-i-v-nashey-strane-futbol
Биатлон
Футбол
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Титов надеется, что «Краснодар» станет чемпионом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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Оренбург

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